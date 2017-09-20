Стало известно, когда петрозаводчанам дадут тепло

Объявлена дата подключения жилфонда Петрозаводска к теплоснабжению

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии планирует подключение жилфонда Петрозаводска к теплоснабжению с 25 сентября.

Как сообщил "Вестям Карелии" министр Дмитрий Матвиец, он уже подписал соответствующий приказ.

При этом он не исключил, что может возникнуть причина для переноса подключения на более поздний срок.

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