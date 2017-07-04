Стало известно, когда в Петрозаводске появится дорожная разметка

В администрации Петрозаводска рассказали, когда подпишут контракт по нанесению дорожной разметки в городе и подрядчик приступит к работам.

Начальник дорожного отдела Петрозаводска Вячеслав Пухач сообщил, что в среду 5 июля состоится подписание контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске.

"Такие сроки были установлены электронной торговой площадкой. По условиям договора работы подрядчик начнет сразу после подписания контракта и должен их будет завершить до 15 августа", - пояснил Вячеслав Пухач.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске будет выполнять вологодская организация "Дорлайн". Сумма контракта составляет 11 млн рублей.