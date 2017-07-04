16:17, 04 Июля 2017
Стало известно, когда в Петрозаводске появится дорожная разметка
По теме
Загрузка...
В администрации Петрозаводска рассказали, когда подпишут контракт по нанесению дорожной разметки в городе и подрядчик приступит к работам.
Начальник дорожного отдела Петрозаводска Вячеслав Пухач сообщил, что в среду 5 июля состоится подписание контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске.
"Такие сроки были установлены электронной торговой площадкой. По условиям договора работы подрядчик начнет сразу после подписания контракта и должен их будет завершить до 15 августа", - пояснил Вячеслав Пухач.
Напомним, ранее сообщалось, что работы по нанесению дорожной разметки в Петрозаводске будет выполнять вологодская организация "Дорлайн". Сумма контракта составляет 11 млн рублей.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
Сегодня 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
Сегодня 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии