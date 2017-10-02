Стало известно, кого в Финляндии считают бедным

Жители соседней страны не любят выделяться богатством или бедностью.

Для финнов одной из запретных тем являются деньги, сообщает служба новостей Yle. Одинаково неприлично говорить вслух как о своем богатстве, так и о бедности. Об этом свидетельствует и опрос, проведенный Yle – согласно опросу, более 60% финнов не желают распространяться о своих доходах. По словам ученых, такое поведение объясняется нежеланием финнов выделяться из массы.

Деньги – запретная тема в финском обществе. За последние десятилетия самые громкие скандалы в Финляндии были так или иначе связаны с публичной демонстрацией имущества финансовых магнатов, знаменитых спортсменов и прочих богатых и знаменитых людей.

- Финны хотят придерживаться золотой середины. Для нас "среднестатистический" - не ругательство. При этом финнам нравится себя обманывать. Те из нас, кто стоят на пару ступенек повыше, занижают свой статус, а те, кто находится внизу социальной лестницы, предпочитают его завышать. У нас даже архиепископ говорит о себе, что принадлежит к среднему классу, - говорит профессор университета Тампере Юхо Саари.

Если тяжело быть богачом, то уж бедняком на публике быть совсем тяжко. Так, по этическим причинам даже снимки "хлебных очередей", где собираются наименее социально защищенные граждане, обычно делают крупным планом, чтобы тяжелее было распознать лица. Никому не хочется служить живой иллюстрацией нищеты.

- Люди стыдятся бедности, поскольку бедняки тоже остаются "за бортом", они не принадлежат к большинству, - говорит Саари. – Люди хотят быть похожими друг на друга, никто не хочет выделяться. Ни в горе, ни в радости, как говорится.

В Финляндии по разным системам подсчета к среднему классу принадлежат люди, чей заработок начинается от 1770-2060 евро. К высшему классу принадлежат люди с ежемесячным доходом от 4900 евро. Бедностью считается в Финляндии доход, при котором за вычетом всех налогов у человека остается на руках меньше 1185 евро.