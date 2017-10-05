Официально определены кандидаты на пост детского омбудсмена Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков определил кандидатов на пост Уполномоченного по правам ребенка в республике.

Всего на эту должность выдвинуто четыре кандидата.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, глава республики подписал распоряжение о кандидатах на пост Уполномоченного по правам ребёнка и обозначил следующие кандидатуры:

председатель фонда "Моя бабуля", председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич;

руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко;

юрист Елена Пальцева;

руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.

"Мнения о кандидатах направляются в адрес Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями до 11 октября 2017 года", - сообщается на сайте правительства.

В настоящее время пост детского омбудсмена в Карелии занимает Оксана Старшова, работа которой вызывает многочисленную критику.