Официально определены кандидаты на пост детского омбудсмена Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков определил кандидатов на пост Уполномоченного по правам ребенка в республике.
Всего на эту должность выдвинуто четыре кандидата.
Как сообщается на сайте правительства Карелии, глава республики подписал распоряжение о кандидатах на пост Уполномоченного по правам ребёнка и обозначил следующие кандидатуры:
председатель фонда "Моя бабуля", председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич;
руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко;
юрист Елена Пальцева;
руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.
"Мнения о кандидатах направляются в адрес Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями до 11 октября 2017 года", - сообщается на сайте правительства.
В настоящее время пост детского омбудсмена в Карелии занимает Оксана Старшова, работа которой вызывает многочисленную критику.
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