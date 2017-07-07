Стало известно, кто и какой район будет курировать в правительстве Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, распределяющее районы за ответственными за них правительственными чиновниками.

Согласно документу, заместитель главы Республики Карелия по региональной политике Владимир Любарский будет отвечать за ситуацию в Петрозаводске.

Заместитель премьер-министра Юрий Савельев – за Костомукшу.

Премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик – за Кондопожский район

Министр социальной защиты, труда и занятости РК Ольга Соколова будет ответственной за Беломорский район;

министр культуры Алексей Лесонен – за Калевальский район,

и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Александр Темнышев – за Кемский район;

председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дмитрий Родионов – за Лахденпохский район;

и.о. министра финансов Елена Антошина – за Лоухский район;

заместитель премьер-министра правительства Лариса Подсадник – за Медвежьегорский район;

министр здравоохранения Ольга Лазаревич – за Муезерский район;

министр по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Андей Манин – за Олонецкий район;

и.о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель – за Питкярантский район;

министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов – за Прионежский район;

министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Матвиец – за Пряжинский район;

министр по природопользованию и экологии Александр Щепин – за Пудожский район;

и.о. заместителя премьер-министра правительства Оксана Чебунина – за Сегежский район;

представитель главы в Законодательном собрании Юрий Шабанов – за Сортавальский район;

и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок – за Суоярвский район.