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Новости. Общество
07:15, 07 Июля 2017

Стало известно, кто и какой район будет курировать в правительстве Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, распределяющее районы за ответственными за них правительственными чиновниками.

Согласно документу,  заместитель главы Республики Карелия по региональной политике Владимир Любарский будет отвечать за ситуацию в Петрозаводске.

Заместитель премьер-министра  Юрий Савельев – за Костомукшу.

Премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик – за Кондопожский район

Министр социальной защиты, труда и занятости РК Ольга Соколова будет ответственной за Беломорский район;

министр культуры Алексей Лесонен – за Калевальский район,

и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Александр Темнышев – за Кемский район; 

председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дмитрий Родионов – за Лахденпохский район;

и.о. министра финансов Елена Антошина – за Лоухский район; 

заместитель премьер-министра правительства Лариса Подсадник – за Медвежьегорский район;

министр здравоохранения Ольга Лазаревич – за Муезерский район;

министр по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Андей Манин – за Олонецкий район;

и.о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель – за Питкярантский район;

министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов – за Прионежский район;

министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Матвиец – за Пряжинский район;

министр по природопользованию и экологии Александр Щепин – за Пудожский район;

и.о. заместителя премьер-министра правительства Оксана Чебунина – за Сегежский район;

представитель главы в Законодательном собрании Юрий Шабанов – за Сортавальский район;

и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок – за Суоярвский район.

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