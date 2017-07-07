Стало известно, кто и какой район будет курировать в правительстве Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, распределяющее районы за ответственными за них правительственными чиновниками.
Согласно документу, заместитель главы Республики Карелия по региональной политике Владимир Любарский будет отвечать за ситуацию в Петрозаводске.
Заместитель премьер-министра Юрий Савельев – за Костомукшу.
Премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик – за Кондопожский район
Министр социальной защиты, труда и занятости РК Ольга Соколова будет ответственной за Беломорский район;
министр культуры Алексей Лесонен – за Калевальский район,
и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Александр Темнышев – за Кемский район;
председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок Дмитрий Родионов – за Лахденпохский район;
и.о. министра финансов Елена Антошина – за Лоухский район;
заместитель премьер-министра правительства Лариса Подсадник – за Медвежьегорский район;
министр здравоохранения Ольга Лазаревич – за Муезерский район;
министр по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями Андей Манин – за Олонецкий район;
и.о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель – за Питкярантский район;
министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов – за Прионежский район;
министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Матвиец – за Пряжинский район;
министр по природопользованию и экологии Александр Щепин – за Пудожский район;
и.о. заместителя премьер-министра правительства Оксана Чебунина – за Сегежский район;
представитель главы в Законодательном собрании Юрий Шабанов – за Сортавальский район;
и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок – за Суоярвский район.
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