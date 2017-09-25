Стало известно, кто и за что теперь отвечает в правительстве Карелии

Новые органы власти созданы в структуре правительства республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня на заседании правительства представил новую структуру органов исполнительной власти республики.

Реорганизация коснулась нескольких министерств и госкомитетов – некоторым из них добавили полномочий, у других, напротив, часть полномочий изъяли, передав их специально созданным управлениям.

В частности, министерство социальной защиты, труда и занятости преобразовано в министерство социальной защиты. Часть его полномочий передана созданному управлению труда и занятости.

Министерство культуры Карелии больше не будет отвечать за развитие туризма. Этим займется новый орган исполнительной власти – управление по туризму.

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