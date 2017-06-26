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10:33, 26 Июня 2017

Стало известно, кто из учителей Карелии получит президентские гранты по 200 тысяч рублей

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На заседании общественного совета при министерстве образования Карелии утверждены списки победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Как сообщили в Минобре, в 2017 году конкурсной комиссией и общественными экспертами были рассмотрены 23 заявки от педагогических работников.

"Основными критериями для отбора лучших стали наличие собственных методических разработок по преподаваемому предмету, высокие результаты учебных достижений обучающихся, создание учителем условий для адресной работы с различными категориями учащихся, эффективное использование образовательных технологий и непрерывность профессионального развития педагога", - отметили в министерстве.

По итогам экспертизы представленных документов принято решение, что президентский грант в размере 200 тысяч рублей получат:

Елена Клинова, учитель истории школы №10 Петрозаводска;
Наталья Иванова, учитель английского языка лицея №1 Петрозаводска;
Елена Филимонова, учитель начальных классов школы №46 Петрозаводска;
Наталья Вахрамеева, преподаватель физики Северного колледжа (Сегежа);

Гранты главы Карелии в размере 100 тысяч рублей получат:

Владимир Яговзик, учитель истории Державинского лицея Петрозаводска;
Светлана Телышева, учитель физики школы № 27 Петрозаводска;
Вероника Халонен, учитель русского языка и литературы Академического лицея Петрозаводска;
Татьяна Мошникова, учитель информатики лицея №40 Петрозаводска;
Наталья Алова, учитель русского языка и литературы Ломоносовской гимназии Петрозаводска.

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Комментарии

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Саныч
2017-06-26 10:52:52
И еще. Знаю лично двух хороших женщин, учительниц начальной школы. Одна ушла из профессии, вторая осталась. Она просто живет своей профессией. Понимаете, она осталась. Этот трагикомик говорил, что денег нет и идите в бизнес. А Лена учила моего ребенка.
Саныч
2017-06-26 10:49:49
Это пахнет неким маразмом. Учителя и врачи должны получать большие деньги просто по умолчанию. Вместо этого платим ментам. Это очень плохая ситуация.
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