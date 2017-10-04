Стало известно, кто может стать уполномоченным по правам ребенка в Карелии

Среди кандидатов могут оказаться медиаюрист, функционер "Единой России", руководитель Центра гендерных исследований.

По имеющейся неофициальной информации, кандидатами на пост уполномоченного по правам ребенка могут стать нынешний уполномоченный Оксана Старшова, срок полномочий которой истекает 20 ноября, руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко, руководитель регионального исполкома "Единой России" Геннадий Сараев, медиаюрист Елена Пальцева и другие претенденты.

- Мои полномочия заканчиваются, - прокомментировала на днях дальнейшее развитие событий Оксана Старшова, - что будет дальше, я скажу позднее.

- Я еще не подавала документы на эту должность, - сказала "Столице на Онего" Елена Пальцева. – Однако дала согласие, поскольку чувствую, что нужна общественная дискуссия по дальнейшему развитию института защиты прав детей в нашей республике. Нужно показать недочеты предыдущей работы и выстроить дальнейшую работу – не в чиновничьем, а в правозащитном ключе.

"Елена Пальцева дала согласие стать уполномоченным по правам ребенка Карелии. Это очень важно - проблема защиты прав детей стоит очень остро. Лена кандидат юридических наук. Профессионал своего дела. Мама замечательных детей. Я стал ее доверенным лицом", - прокомментировал согласие Пальцевой известный общественник, эксперт по проблемам сирот Александр Гезалов.

Официальная информация о претендентах должна появиться в ближайшее время.