Стало известно, кто сможет использовать региональный бренд "Сделано в Карелии"
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Предприниматели республики смогут использовать в своей деятельности товарный знак "Сделано в Карелии", разработка которого началась в республике.
В ближайшее время министерство культуры республики объявит о старте конкурса рисунка по созданию товарного знака "Сделано в Карелии".
Принять участие в проекте по созданию бренда местного производителя смогут дети и молодые люди в возрасте от 8 до 18 лет. Прием заявок продлится до 1 августа.
Победитель будет определен решением комиссии, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти республики, ведущие специалисты в области визуальных коммуникаций, науки, культуры, туристской отрасли, защиты и охраны интеллектуальной собственности, средств массовой информации.
Логотип «Сделано в Карелии» для маркировки производимой в Карелии продукции и оказываемых услуг станет региональным знаком качества для местных предпринимателей.
Товарный знак смогут использовать в своей работе предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории республики.
Право использования логотипа будет предоставляться безвозмездно сроком на 5 лет, после чего его можно будет продлить.
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