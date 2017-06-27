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08:19, 27 Июня 2017

Стало известно, кто сможет использовать региональный бренд "Сделано в Карелии"

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Предприниматели республики смогут использовать в своей деятельности товарный знак "Сделано в Карелии", разработка которого началась в республике.

В ближайшее время министерство культуры республики объявит о старте конкурса рисунка по созданию товарного знака "Сделано в Карелии".

Принять участие в проекте по созданию бренда местного производителя смогут дети и молодые люди в возрасте от 8 до 18 лет. Прием заявок продлится до 1 августа.

Победитель будет определен решением комиссии, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти республики, ведущие специалисты в области визуальных коммуникаций, науки, культуры, туристской отрасли, защиты и охраны интеллектуальной собственности, средств массовой информации.

Логотип «Сделано в Карелии» для маркировки производимой в Карелии  продукции и оказываемых услуг станет региональным знаком качества для местных предпринимателей.

Товарный знак смогут использовать в своей работе предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории республики.

Право использования логотипа будет предоставляться безвозмездно сроком на 5 лет, после чего его можно будет продлить.

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