Стало известно, кто заменит арестованного председателя комитета экономики Петрозаводска

Петросовет рассмотрит вопрос о назначении нового председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации города, который сменит на этом посту арестованного недавно Дениса Косарева.

Администрация Петрозаводска внесла на согласование в горсовет кандидатуру Андрея Иванова, который сейчас занимает должность заместителя председателя комитета, начальника управления архитектуры и градостроительства.

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