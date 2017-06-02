12:37, 02 Июня 2017
Стало известно, кто заменит арестованного председателя комитета экономики Петрозаводска
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Петросовет рассмотрит вопрос о назначении нового председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации города, который сменит на этом посту арестованного недавно Дениса Косарева.
Администрация Петрозаводска внесла на согласование в горсовет кандидатуру Андрея Иванова, который сейчас занимает должность заместителя председателя комитета, начальника управления архитектуры и градостроительства.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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