11:06, 30 Сентября 2017
Стало известно, куда уйдет Катанандов, лишившийся поста сенатора от Карелии
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Стали известны планы Сергея Катанандова, который 26 сентября лишился поста сенатора от Карелии в Совете Федерации.
Покидающий пост представителя Карелии в Совете Федерации Сергей Катанандов может переехать в Петербург, сообщает fedpress.
Здесь, как говорят, он может заняться преподавательской деятельностью в одном из вузов северной столицы. Однако это, вероятно, не будет основным местом работы Катанандова.
Напомним, что глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на этой неделе назначил представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации Александра Ракитина, ранее возглавлявшего Управление ФСБ России по Западному военному округу.
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