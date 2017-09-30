Стало известно, куда уйдет Катанандов, лишившийся поста сенатора от Карелии

Стали известны планы Сергея Катанандова, который 26 сентября лишился поста сенатора от Карелии в Совете Федерации.

Покидающий пост представителя Карелии в Совете Федерации Сергей Катанандов может переехать в Петербург, сообщает fedpress.

Здесь, как говорят, он может заняться преподавательской деятельностью в одном из вузов северной столицы. Однако это, вероятно, не будет основным местом работы Катанандова.

Напомним, что глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на этой неделе назначил представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации Александра Ракитина, ранее возглавлявшего Управление ФСБ России по Западному военному округу.