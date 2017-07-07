Стало известно, на каких улицах Петрозаводска пройдет ямочный ремонт

Когда и где в Петрозаводске пройдет ямочный ремонт, сообщили в мэрии города.

Как пояснила заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова, в настоящее время ремонтные работы идут на проспекте Карла Маркса и в районе площади Кирова.

"В ближайшие дни намечены дорожные работы на проспекте Ленина, улице Шотмана, Первомайском проспекте, Заводской улице, Лесном проспекте, на улицах Чапаева, Попова, Лыжной и Правды", - сказала Юлия Мизинкова.

Напомним, ямочный ремонт в Петрозаводске производит петербургская компания "Автодорстрой". Как рассказал начальник участка компании Василий Гришмановский, в ближайшие дни столицу Карелии будет доставлена еще одна дорожная фреза, что заметно повысит эффективность работ и сократит время их проведения.

"Большая фреза прибудет в города в эти выходные. С десятого июля должны начать работу асфальтоукладчик и дорожные рабочие, - отметил Василий Гришмановский.

На следующей неделе также начнется полный ремонт асфальтового покрытия на улице Сулажгорской, Карельском проспекте и участке улицы Шотмана".