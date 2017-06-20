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00:02, 20 Июня 2017

Стало известно о гибели девушки в ЧП с подростками на Ладоге

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Один из подростков, пропавших после опрокидывания лодки на Ладоге, по предварительным данным, погиб.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Предварительный опрос двоих выживших подростков показал, что на лодке с ними находилась девушка - их ровесница, ей не удалось спастись", - сказал источник.

Между тем, еще два подростка могли выжить.

"В районе крушения лодки - архипелаг из нескольких островов. Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели", - сказал источник.

В понедельник 19 июня поступила информация о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двоим детям удалось спастись.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлены личности всех пострадавших. Они местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями есть связь, работают психологи.

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