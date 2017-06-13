Стало известно, почему Ирина Ахокас покинула Минфин Карелии

Врио главы Карелии прокомментировал отставку министра финансов республики Ирины Ахокас.

- Ирина Ахокас ушла сама. У нас был ряд весьма жестких ситуаций по разрешению конкретных финансовых проблем, это касалось работы с Москвой. Были рабочие проблемы, претензии, корректировки. Но она сама приняла решение уйти, никто ей не предлагал. Я с сожалением это воспринял, потому что Ирина Ахокас очень хороший финансист, как говорят, от Бога. Она – штучный товар, специалистов ее уровня нет в республике. Хотя, как министру, ей не хватало управленческих качеств. Но, тем не менее, эти организаторские просчеты не были фатальными, поэтому мы были готовы работать с ней дальше. Мне очень жаль, что она ушла. Хотя мы и нашли удачную замену.

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