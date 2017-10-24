Стало известно, почему закрыли детский сад в районе Карелии

Родители детсадовцев из Лахденпохьи обратились к главе республики из-за "тихой паники".

Жители Лахденпохьи 23 октября получили официальный ответ на свое обращение к главе республики по поводу закрытия детского сада "Аленушка".

"Родители, чьи дети посещали д/с "Алёнушка", что в г. Лахденпохья, просят дать конкретный ответ относительно будущего вышеназванного детского учреждения. В местной администрации данный вопрос никак не комментируют. В городе "тихая" паника. Огромная просьба - дайте пожалуйста обстоятельные пояснения по этому конкретному вопросу!" – было сказано в обращении, отправленном главе Карелии в середине сентября.

Как пояснил Артур Парфенчиков в своем ответе, он дал поручение разобраться в ситуации

"В связи с реорганизационными мероприятиями в детском саду была приостановлена оплата по счетам электроснабжающей организации. Здание было отключено от электроснабжения. На период приостановки деятельности детского сада воспитанникам детского сада "Аленушка" были предоставлены места в детских садах "Радуга", "Солнышко" г. Лахденпохья.

Спасибо за своевременное обращение. Сегодня вопрос подключения детского сада к электроснабжению решен. Детский сад "Аленушка" работает в обычном режиме", - ответил Парфенчиков.