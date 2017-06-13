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17:20, 13 Июня 2017

Стало известно, сколько денег тратит среднестатистический россиянин за один поход в магазин

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Среднестатистический горожанин в мае 2017 года за один поход в магазин потратил 512 рублей.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Отмечается, что в мае продолжилась тенденция снижения среднего чека. Если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае эта динамика усилилась, и чек уменьшился сразу на 12 рублей по сравнению с апрелем.

По сравнению с маем 2016 года чек прибавил 25 рублей, или 5%, что превосходит годовую инфляцию в 4,1%.

"Своим снижением чек, в первую очередь, обязан возврату россиян к стратегии интенсивного шопинга. В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений", - отмечает издание.

В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше. Снижение среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах при его росте в дискаунтерах и магазинах у дома это подтверждает.

В Москве средний чек опустился до 677 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг отметки в 716 руб.

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