Стало известно, сколько щук разрешат поймать рыбакам-любителям в сутки

Рыбакам-любителям в Ладожском озере ограничат вылов рыбы, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

С 30 июня в соответствии с приказом Минсельхоза от 24 мая 2017 г. № 255 "О внесении изменений в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна", будут установлены предельно допустимые лимиты добычи водных биоресурсов на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.

Так, в Финском заливе рыбак-любитель может в день наловить по 5 кг корюшки, щуки и леща, а также 5 судаков. Остальных видов можно добыть в сумме не более 10 кг, или один экземпляр, превышающий этот вес.

Аналогичное количество рыбы разрешено за сутки поймать на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек. Кроме того, для данной акватории предусмотрена норма по сигу – 5 экземпляров.