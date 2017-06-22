Новости. Общество
09:25, 22 Июня 2017

Стало известно, сколько щук разрешат поймать рыбакам-любителям в сутки

По теме

Путину напомнили о трагедии на Сямозере
22.06.17 09:15
"Я запрещаю говорить о пропавших детях в прошедшем времени"
22.06.17 08:20
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
22.06.17 07:55
Все новости
Загрузка...

Рыбакам-любителям в Ладожском озере ограничат вылов рыбы, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

С 30 июня в соответствии с приказом Минсельхоза от 24 мая 2017 г. № 255 "О внесении изменений в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна", будут установлены предельно допустимые лимиты добычи водных биоресурсов на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.

Так, в Финском заливе рыбак-любитель может в день наловить по 5 кг корюшки, щуки и леща, а также 5 судаков. Остальных видов можно добыть в сумме не более 10 кг, или один экземпляр, превышающий этот вес.

Аналогичное количество рыбы разрешено за сутки поймать на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек. Кроме того, для данной акватории предусмотрена норма по сигу – 5 экземпляров.

По теме

Путину напомнили о трагедии на Сямозере
22.06.17 09:15
"Я запрещаю говорить о пропавших детях в прошедшем времени"
22.06.17 08:20
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
22.06.17 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 4
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»