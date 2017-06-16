Стало известно, в чем обвиняют задержанного ФСБ сотрудника Следкома Карелии

Заместитель руководителя районного отдела карельского управления следственного комитета Денис Гуламов подозревается в совершении преступлений сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Как сообщалось, 15 июня заместитель руководителя сортавальского отдела СУСК по Карелии Денис Гуламов был задержан сотрудниками ФСБ.

По информации "Столицы на Онего", Денису Гуламову инкриминируется совершение преступлений по статьям УК РФ 292 (Служебный подлог), 301 (Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

"В четверг, 15 июня, замруководителя одного из следственных отделов СУ СКР по Республике Карелия был задержан сотрудниками ФСБ по поручению Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). В отношении него возбудили уголовное дело. Произошло это за несколько минут до начала "Прямой линии" с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину", - сообщало челябинское агентство новостей "Доступ".