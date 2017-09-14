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Новости. Общество
11:22, 14 Сентября 2017

Стало известно, в какие школы Карелии отправятся новые автобусы

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В министерстве образования рассказали, как распределят новый транспорт.

Напомним, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 6 сентября 2017 года №1921-р в Карелию направят 21 автобус: 12 автобусов вместимостью 22-24 человека, 8 – вместимостью 13-15 человек и один большой автобус на 30 мест.

Школьные автобусы приобретаются напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, отвечают современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием. Они будут поставлены в районы республики и заменят транспорт, срок эксплуатации которого истекает.

По информации министерства образования РК, за основу распределения данных автобусов по населенным пунктам республики взят срок их эксплуатации (10 лет). На сегодняшний день планируется следующее распределение транспорта: Гирвас, Спасская губа, Лахденпохья, Мегрега, Тукса, Салми, Ладва, Шокша, Улялега, Пяльма, Надвоицы, Найстенъярви, школа-интернат №21 в г. Петрозаводске, Толвуя, Паданы, Ругозеро, Кривой порог, школа №7 в г. Сегежа, Суоярви, Софпорог, Рабочеостровск.

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