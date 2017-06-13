Стало известно, в каких районах Карелии клещи не кусали людей

Роспотребнадзор Карелии назвал районы, где люди не обращались в медицинские учреждения с жалобами по поводу присасывания клещей.

По данным Роспотребнадзора Карелии, всего на 9 июня в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1108 человек, в том числе 251 ребенок. Из них за последнюю неделю обратилось 326 человек.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 13-ти административных территориях республики: Петрозаводск, г.Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский районы.

Не обращались с жалобами жители Калевальского, Кемского, Лоухского, Сегежского и Муезерского районов.

С начала сезона зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит и 4 случая подозрения на клещевой боррелиоз.