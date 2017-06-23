Стало известно, во сколько Карелии обойдутся выборы губернатора

Председатель ЦИК республики Алексей Бахилин сообщил, сколько средств из регионального бюджета будет потрачено на выборы главы Карелии.

"С учетом поправки, которую внесли депутаты по увеличению времени голосования и что повлечет за собой увеличение почасовки работы участковых комиссий, это 80 миллионов рублей. Но не более 80-ти миллионов", - сказал Алексей Бахилин журналистам в четверг.

При этом главы ЦИК РК не исключил, что часть средств в итоге удастся сэкономить.

"Мы по итогам прошлого года, по выборам в Законодательное собрание, вернули в бюджет 6 млн рублей, - отметил он. - Поэтому, я думаю, здесь еще тоже возможна экономия".

Напомним, на заседании Заксобрания 25 мая депутаты приняли в окончательном чтении новую редакцию закона "О выборах главы Республики Карелия", одобрив в общей сложности 45 поправок. Одно из изменений касается увеличения времени голосования с 20 до 22 часов.

Комментируя эту инициативу, секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая сейчас находится в Карелии с рабочим визитом, отметила, что регионы вправе самостоятельно устанавливать время работы участковых комиссий в день голосования.

"В целом по стране и на федеральных выборах голосование проводится до 20 часов по местному времени. Но тем не менее федеральный закон говорит о том, что законодатель региона сам определяет часы, когда проводится голосования. Когда-то на федеральных выборах тоже до 22-х голосовали, потом федеральный законодатель посчитал, что можно и до 20 часов. Из регионов сейчас в трех у нас голосование до 22 часов", - сказал она.

Майя Гришина также сообщила, что ЦИК России впоследствии внимательно изучит карельский опыт.

"Практику эту мы затем изучим очень внимательно, насколько удлинение голосования в сентябре увеличивает возможности для избирателей и явку", - отметила она.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.