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14:33, 23 Июня 2017
фото: Коммерсантъ

Стало известно, во сколько Карелии обойдутся выборы губернатора

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Председатель ЦИК республики Алексей Бахилин сообщил, сколько средств из регионального бюджета будет потрачено на выборы главы Карелии.

"С учетом поправки, которую внесли депутаты по увеличению времени голосования и что повлечет за собой увеличение почасовки работы участковых комиссий, это 80 миллионов рублей. Но не более 80-ти миллионов", - сказал Алексей Бахилин журналистам в четверг.

При этом главы ЦИК РК не исключил, что часть средств в итоге удастся сэкономить.

"Мы по итогам прошлого года, по выборам в Законодательное собрание, вернули в бюджет 6 млн рублей, - отметил он. - Поэтому, я думаю, здесь еще тоже возможна экономия".

Напомним, на заседании Заксобрания 25 мая депутаты приняли в окончательном чтении новую редакцию закона "О выборах главы Республики Карелия", одобрив в общей сложности 45 поправок. Одно из изменений касается увеличения времени голосования с 20 до 22 часов.

Комментируя эту инициативу, секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая сейчас находится в Карелии с рабочим визитом, отметила, что регионы вправе самостоятельно устанавливать время работы участковых комиссий в день голосования.

"В целом по стране и на федеральных выборах голосование проводится до 20 часов по местному времени. Но тем не менее федеральный закон говорит о том, что законодатель региона сам определяет часы, когда проводится голосования. Когда-то на федеральных выборах тоже до 22-х голосовали, потом федеральный законодатель посчитал, что можно и до 20 часов. Из регионов сейчас в трех у нас голосование до 22 часов", - сказал она.

Майя Гришина также сообщила, что ЦИК России впоследствии внимательно изучит карельский опыт.  

"Практику эту мы затем изучим очень внимательно, насколько удлинение голосования в сентябре увеличивает возможности для избирателей и явку", - отметила она.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.  

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Комментарии

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banan
2017-06-23 14:38:07
Дорогой губернатор) Лучше бы через вк или по смс устроили. Исход то ясен.
Гость
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