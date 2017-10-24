06:40, 24 Октября 2017
Стало известно, во сколько оценили Дворец искусств в Кондопоге
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В Карелии балансовая стоимость трехэтажного Дворца искусств составляет 75,6 млн рублей.
Это следует из правительственного распоряжения о передаче имущества в государственную собственность Карелии.
Движимое имущество дворца оценили в 41 млн рублей. К примеру, стоимость органа фирмы Rudolf von Beckerath составляет 9,3 млн рублей, а орган клавишный фирмы В. Шульц - 8,4 млн рублей.
Скульптура "Император" на постаменте имеет балансовую стоимость - 160 тыс. рублей. Скульптура "Венера Italica" на постаменте - 170 тыс. рублей.
Напомним, в 2017 году кондопожский Дворец искусств, ранее принадлежавший ЦБК, перешел в госсобственность. Здесь разместился филиал Карельской государственной филармонии.
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