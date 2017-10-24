Стало известно, во сколько оценили Дворец искусств в Кондопоге

В Карелии балансовая стоимость трехэтажного Дворца искусств составляет 75,6 млн рублей.

Это следует из правительственного распоряжения о передаче имущества в государственную собственность Карелии.

Движимое имущество дворца оценили в 41 млн рублей. К примеру, стоимость органа фирмы Rudolf von Beckerath составляет 9,3 млн рублей, а орган клавишный фирмы В. Шульц - 8,4 млн рублей.

Скульптура "Император" на постаменте имеет балансовую стоимость - 160 тыс. рублей. Скульптура "Венера Italica" на постаменте - 170 тыс. рублей.

Напомним, в 2017 году кондопожский Дворец искусств, ранее принадлежавший ЦБК, перешел в госсобственность. Здесь разместился филиал Карельской государственной филармонии.