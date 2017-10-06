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Новости. Общество
12:31, 06 Октября 2017

Старейший универмаг Петрозаводска готовится к реконструкции

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После ремонта в здании "Карелия-маркет" должны разместиться социальные и образовательные муниципальные учреждения.

- Здание торгового дома находится в муниципальной собственности. Сейчас его правообладателем стало муниципальное предприятие "Петропит", за которым оно закреплено на праве хозяйственного ведения для того, чтобы впоследствии, после аккумулирования средств на расчетном счете предприятия, произвести реконструкцию здания, приспособив для нужд муниципалитета, - сказал заместитель главы столицы Карелии – председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

По его словам, муниципальные учреждения планируется разместить на втором и, возможно, третьем этажах здания. Однако для этого необходима масштабная реконструкция здания, которое изначально строилась как полностью торговое.

- Необходимо реконструировать пролеты, систему колонн, ригели. Без проведения реконструкционных работ разместить там муниципальные учреждения не представляется возможным, - констатирует Андрей Иванов.  

Как отмечают специалисты, на реконструкцию необходимы серьезные затраты. Только составление проектно-сметной документации обойдется в сумму до 10 миллионов рублей. Таких средств бюджете города нет. Поэтому предусмотрено их аккумулирование за счет сдачи части площадей здания в аренду под нужды торговли.

- Первый этаж однозначно будет сдан в аренду. Возможно, временно будет сдан в аренду и второй – до накопления необходимой суммы на реконструкцию здания. В настоящее время производится оценка площадей. Подана заявка на сайт госзакупок для последующего объявления электронных аукционов на право аренды. Аукционы состоятся в ноябре. Субаренда площадей категорически запрещена, - пояснил Иванов.

В настоящее время на первом этаже здания торгового дома остается магазин "Пятерочка" и торговая точка одного из индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время список торговых предприятий в здании "Карелия-маркета" расширится. Реконструкция здания планируется через два-три года. После чего на втором и третьем этажах торгового дома, скорее всего, будут размещены помещения музыкальной школы имени Балакирева, а также, возможно, архивные учреждения или паспортная служба.

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Комментарии

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йошкин кот
2017-10-06 13:31:43
да кто бы сомневался, что в аренду передадут! действие второе - передать "нужному" лицу. действие третье - приватизация....и так по кругу, пока "лишнего" не найдут и снова не "национализируют". ура, товарищи!
Andrey+
2017-10-06 14:40:14
йошкин кот, да нет. Там все затянется как с гоголевским мостом. Потом пойдет игра в "Невский пассаж" из-за невозможности произвести систему переустройства колонн. А там сроки муниципальной службы Кремня и дамы подойдут к концу - и в газетах напишут "имеющая большой управленческий опыт вдохнула вторую жизнь в старейшее торгово-развлекательное заведение". Ну это, конечно, если по воле божьей со зданием раньше ничего не случится...
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