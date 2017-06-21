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Старт продаж в ЖК "Уютный"

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Дом № 15 в ЖК "Уютный": квартиры от 1 257 680 рублей и отделка "под ключ" за 110 000 рублей!

Компания "КСМ" активными темпами ведет строительство нового жилого комплекса "Уютный", расположенного в микрорайоне Древлянка-7 и рассчитанного на 12 комфортабельных пятиэтажных жилых домов. Квартиры в первых трех домах уже пользуются активным спросом у петрозаводчан. Сегодня компания "КСМ" объявляет о старте продаж квартир в новом доме № 15!

В отличие от своих предшественников, дом № 15 будет состоять двух секций. Качественно новый подход к строительству и благоустройству жилого комплекса остается на самом высоком уровне. Центральную улицу и придомовые территории будут украшать группы хвойных и лиственных деревьев, возле домов будут обустроены детские площадки и зоны семейного отдыха. Тишина и обилие зелени позволят отключиться от городской суеты летом. А зимой сторонники активного отдыха смогут насладиться лыжной прогулкой: трасса "Фонтаны" располагается всего в 200 метрах! При всем этом в ЖК "Уютный" будет все необходимое для удобства его жителей: детский сад и школа, магазины и аптеки, фитнес-центры и салоны красоты.

В доме № 15 ЖК "Уютный" будут представлены квартиры небольшой площади с тщательно продуманными планировками: от 1-комнатных квартир 29 м2, имеющих, тем не менее, отдельную зону кухни, до 3-комнатных квартир площадью 56 м2. Благодаря своей компактности квартиры в доме № 15 приятно порадуют покупателей доступными ценами. 1-комнатную квартиру в ЖК "Уютный" теперь можно приобрести за 1 334 400 рублей*! При этом преимущества комфорт-класса у вашего нового жилья остаются: современные деревянные окна, просторные застекленные балконы, раздельные санузлы.

Отдельно стоит отметить выгодную возможность отделки помещений "под ключ": в доме № 15 для всех желающих отделка может быть выполнена всего за 110 000 рублей! Привлекательно, не правда ли? Также следует отметить, что планировка квартир может быть изменена по желанию покупателя. Так, 2-комнатная квартира 50 м2 может быть легко переделана в 3-комнатную.

Отопление ЖК "Уютный" будет осуществляться за счет природного газа. Дом будет оборудован крышной газовой котельной. Такое техническое решение подарит будущим жильцам ряд существенных преимуществ. Во-первых, оборудование будет работать круглогодично, поэтому счастливые обладатели квартир ЖК "Уютный" не будут зависеть от традиционных отключений тепла и горячей воды в летний период. Во-вторых, интенсивность обогрева помещений может регулироваться в индивидуальном порядке специальными датчиками, что существенно снизит затраты на коммунальные платежи. И в-третьих, наличие крышной котельной предоставляет возможность свободных планировок и объединения квартир.

Но и это еще не все!!! * С 01 по 30 июня 2017 года "КСМ" проводит акцию "Дай пять!" Все просто: оформите ипотеку в любом банке и получите скидку на квартиру 5%! Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры 29 м2 в доме № 15 ЖК "Уютный" составит всего 1 267 680 рублей! Просто "Дай пять!" и выбирайте свою квартиру!

Узнать подробности о ЖК "Уютный" можно в отделе продаж компании "КСМ" по телефону 76-20-10 или в офисе, расположенном по адресу: Петрозаводск, проспект Первомайский, 9. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru. Банк-партнер: АО "Россельхозбанк".

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