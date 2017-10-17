Стартовала "Неделя без турникетов": АО "ПКС-Водоканал" рассказало о своей работе первокурсникам

Сегодня на водоочистных сооружениях Петрозаводска побывали студенты техникума городского хозяйства.

Первокурсники специальности "Водоснабжение и водоотведение" в рамках проекта "Работай в России!", который реализует служба занятости Петрозаводска, увидели, как происходит процесс очистки воды у нас в городе. Ребята совсем недавно были еще школьниками и сейчас только погружаются в сложный и интересный материал – коммунальные системы города. Раньше такие экскурсии проводились уже для старшекурсников, а сейчас стратегию обучения решили изменить: ребятам легче понимать теорию, когда структуру водоочистных сооружений можно увидеть на практике: станции подъема воды, этапы очистки и реагенты, которые используют, лаборатория очистных сооружений – сегодня обо всем этом можно было узнать.

Экскурсию для студентов проводила старший технолог водоканал Виктория Юрьевна Лоскутова, первокурсники с интересом задавали вопросы о работе на предприятии, их волновали и детали технологического процесса: какие именно используются реагенты для очистки воды, как это влияет на ее состав. Стоит отметить, что не менее заинтересован в экскурсии был и директор техникума Михаил Яковлевич Гордин, он пришел на Водоканал вместе со студентами и тоже смог узнать для себя что-то новое о предприятии. "Неделя без турникетов" в РКС-Петрозаводск продолжается! АО "Тепловые сети" проведет экскурсию для студентов уже завтра.

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