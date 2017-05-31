Статистики посчитали детей в Карелии

По случаю Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, Карелиястат посчитал несовершеннолетних жителей республики.

По данным ведомства, на начало 2016 года в Карелии насчитывалось почти 124 тысячи несовершеннолетних. Из них 80% живут в городе, остальные являются сельскими жителями.

"В 2016 году в Республике Карелия родилось 7528 детей, что на 198 младенцев меньше, чем в 2015 году. Среди новорожденных республики, как и обычно, больше мальчиков – 3817 (50,7%) против 3711 девочек (49,3%)", - отмечают статистики.

Доля вторых и последующих детей, родившихся у живущих в Карелии женщин, немного увеличилась. Среди новорожденных порядка 38% были первенцами, 43% - вторыми детьми, почти 14% - третьими.

"За 2016 год родилось 133 двойни, таким образом, число двойняшек увеличилось на 23 по сравнению с 2015 годом", - говорится в релизе Карелиястата.

Сообщается также, что в 2016 году на территории республики 253 ребенка впервые были признаны инвалидами. Большинство из них - дети в возрасте до трех лет.