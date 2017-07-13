Ставки по ипотеке могут снизиться до 8-9%

Министерство экономического развития России спрогнозировало масштабное снижение ипотечных ставок в 2018 году.

"Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную подошли к отметке в 10%. И по 2018 году мы ждем уровня 8-9% — это вполне достижимые ставки по ипотечному кредитованию",- сказал глава ведомства Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил, что снижение ипотечных ставок — последствие низкой инфляции.

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