15:15, 13 Июля 2017
Ставки по ипотеке могут снизиться до 8-9%
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Министерство экономического развития России спрогнозировало масштабное снижение ипотечных ставок в 2018 году.
"Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную подошли к отметке в 10%. И по 2018 году мы ждем уровня 8-9% — это вполне достижимые ставки по ипотечному кредитованию",- сказал глава ведомства Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр отметил, что снижение ипотечных ставок — последствие низкой инфляции.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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