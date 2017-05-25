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15:32, 25 Мая 2017

Стенд музея "Кижи" на фестивале "Интермузей-2017" в Москве пользуется популярностью

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Фестиваль "Интермузей-2017" проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 29 мая, его участники - представители 25 зарубежных стран, а также всех федеральных округов России.

"Интермузей" является крупнейшим в мире событием музейной отрасли. В этом году он объединил на одной площадке 348 музеев.

В большой программе фестиваля "Интермузей" - встречах, семинарах, конференциях – участвует директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова. В работе стенда музея принимают участие специалист по просветительской работе Марина Ноженко, ведущий научный сотрудник сектора экспозиционной работы Юрий Наумов и неоднократный участник "Кижской регаты", мастер берестяных лодок Алексей Рыбаков.

Музей-заповедник "Кижи" ежегодно участвует в работе фестиваля "Интермузей", представляя свои проекты, новые экскурсионные маршруты, туристические программы.  На нынешнем фестивале стенд музея рассказывает о проекте "Российский центр традиционного судостроения и судоходства", первая смена которого состоялась на острове Кижи в 2016 году благодаря поддержке на самом высоком уровне: проект реализован на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Для участников проекта - детей и подростков из Петрозаводска, Вологды, с. Крошнозеро, с. Великая Губа - была разработана специальная программа 4-х дневного пребывания и обучения на острове Кижи в сопровождении педагогов. Дети и взрослые жили в историческом доме крестьянина Вичурина, в полной мере ощутив атмосферу заповедного острова. Участники первой смены много общались с уникальными мастерами: лодочниками, народными судостроителями, хранителями традиций заонежского судоходства. Осваивали все возможные морские профессии: моряков, лодочников, лоцманов, спасателей. Ну, и, конечно, самым ярким событием для них стала гонка Молодёжной регаты.

Проект "Российский центр традиционного судостроения и судоходства" стал закономерным продолжением фестиваля "Кижская регата", который состоится на острове Кижи 1-6 августа 2017 года уже 19-ый раз. Начавшись  с местной инициативы, в настоящее время "Кижская регата" вышла на международный уровень и стала одним из самых красивых мероприятий, проходящих на острове Кижи в течение лета. Главным украшением регаты являются традиционные лодки-кижанки, неповторимые по красоте и судоходным качествам. На кижанках и других самых разнообразных лодках участники "Кижской регаты" проходят дистанцию в около 2 км вдоль восточного берега острова, огибая главную экспозицию музея-заповедника "Кижи".

Ежегодно в рамках "Кижской регаты" проходит конкурс народных судостроителей. За это время было сшито более 30 лодок-кижанок, а также несколько десятков различных маломерных судов, изготовленных вручную по старинным и современным технологиям. Неоднократно в гонках регаты и в конкурсе "Народный судостроитель" участвовал мастер берестяных лодок из Москвы Алексей Рыбаков. И в этом году он не мог остаться в стороне – принимает активное участие в работе стенда музея "Кижи" на фестивале "Интермузей-2017".

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