Стоит ли давать взятку за права?

В Карелии задержали гастарбайтеров, пытавшихся незаконно получить российский документ.

Как уже сообщала "Столица на Онего", в Кеми "на горячем" задержали более десяти человек, пытавшихся дать взятку сотруднику ГИБДД.

Задержанные иностранные граждане имели свои национальные водительские удостоверения и работали водителями на территории Карелии. В связи с вступлением в силу 1 июня 2017 года изменений российского законодательства, им необходимо было получить российские права, сдав при этом экзамен ГИБДД.

Однако иностранцы решили получить необходимые документы без экзамена, дав взятку должностному лицу. Посредничество в передаче денежных средств оказали местные жители, братья 38 и 35 лет.

Правоохранительные органы разработали операцию, в качестве условного взяткополучателя выставив сотрудника ГИБДД. В результате при передаче 300 тысяч рублей был задержан один из посредников. Чуть позже взяли его брата и еще 11 гастарбайтеров.

Вот что заявила по этому поводу заместитель председателя Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" и директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева:

– Печальная история с грустным концом! Эти люди могли бы и дальше работать, приносить пользу людям, зарабатывать деньги и кормить семьи… А теперь они будут выдворены домой и будут неизвестно на что жить. Но они сделали свой выбор. Как могла бы развиваться ситуация, если бы эти иностранные граждане обратились к нам? Они бы законно обменяли права на российские! Еще с апреля мы выходили к нашим перевозчикам и рассказывали им о грядущих изменениях. проводили встречи с руководством и собрания с водителями. Разъясняли суть изменений, которые вступят в силу 1 июня… Для всех желающих наши преподаватели инструкторы проводили занятия, помогали подготовиться к экзамену. Надо сказать, что очень многие воспользовались нашей помощью и успешно сдали экзамен на российские права. Сейчас эти люди спокойно работают и продолжают зарабатывать деньги. А незадачливые "коррупционеры" поедут домой, если последствия не будут еще хуже…

По вопросам получения трудовыми мигрантами российских водительских удостоверений можно обратиться по телефону 27-45-45.

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