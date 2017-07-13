Столицей Карелии могли стать Кемь, Вытегра или Лодейное Поле

Известный историк и краевед рассказывает о том, зачем Петрозаводску нужен статус столицы.

Ученый-историк, научный сотрудник Национального музея Республики Карелия Михаил Данков рассуждает о статусе столицы Карелии, глядя через призму истории.

- С 1917 по 1922 год на нашей территории существовали одновременно две большевистские власти – власть губернии под началом Петра Анохина и власть Карельской трудовой коммуны под руководством Эдварда Гюллинга. Петрозаводск как центр губернии оказался разменной монетой в притязаниях разных большевиков. Существовали дикие с сегодняшней точки зрения предложения: сделать центром Карельской трудовой коммуны город Кемь и переместить ревком к Белому морю. Однако и губернскую власть предлагалось "задвинуть" либо в Вытегру, либо в Лодейное Поле. В этом варианте Петрозаводск оказывался вообще не у дел. Но обе власти, конкурируя друг с другом, остались на месте. Вскоре Олонецкая губерния была ликвидирована, и КТК перестала существовать, а с 1923 года началось создание автономной республики с центром в Петрозаводске. Так столица ухитрилась сохранить позиции и уже никогда не менять свою прописку.

Подробности – в нашем материале.