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Новости. Общество
08:35, 13 Июля 2017

Столицей Карелии могли стать Кемь, Вытегра или Лодейное Поле

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Известный историк и краевед рассказывает о том, зачем Петрозаводску нужен статус столицы.

Ученый-историк, научный сотрудник Национального музея Республики Карелия Михаил Данков рассуждает о статусе столицы Карелии, глядя через призму истории.

- С 1917 по 1922 год на нашей территории существовали одновременно две большевистские власти – власть губернии под началом Петра Анохина и власть Карельской трудовой коммуны под руководством Эдварда Гюллинга. Петрозаводск как центр губернии оказался разменной монетой в притязаниях разных большевиков. Существовали дикие с сегодняшней точки зрения предложения: сделать центром Карельской трудовой коммуны город Кемь и переместить ревком к Белому морю. Однако и губернскую власть предлагалось "задвинуть" либо в Вытегру, либо в Лодейное Поле. В этом варианте Петрозаводск оказывался вообще не у дел. Но обе власти, конкурируя друг с другом, остались на месте. Вскоре Олонецкая губерния была ликвидирована, и КТК перестала существовать, а с 1923 года началось создание автономной республики с центром в Петрозаводске. Так столица ухитрилась сохранить позиции и уже никогда не менять свою прописку.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2017-07-13 09:12:38
А ещё была Олонецкая губерния в составе белой Северной обласьи , её столицей был Повенец. Вообще, очень жаль, что Олонецкую губернию упразднили, в газетах тех лет олончане сокушались, что у них отобрали родину и разобщение никому на пользу не пошло. Экономические связи были разорваны и до сих пор бывшие уезды губернии самая отсталая территория. И карелами на пользу не пошла территория, где они не проживали, они быстро в ней растворились. Хорошо бы Олонецкую губеонию воссоздать.
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