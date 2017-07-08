Сторонники Навального в Петрозаводске отменили встречу после задержания оппозиционера и активиста Трунова

Навального хотели собраться в Губернаторском парке, но когда узнали о задержании Трунова, отменили свою встречу.

В Соцсети в паблике сторонников Навального появилось срочное сообщение об отмене встречи в Губернаторском парке 8 июля.

"Сегодня утром был задержан наш соратник Алексей Трунов. В сумке он нес напечатанные листовки для волонтеров. Сейчас он все еще в УВД, - написано в паблике, - в Губернаторский парк мы сегодня не приходим".

Напомним, сегодня утром в «ВКонтакте» сын оппозиционера, активиста и блогера Алексея Трунова сообщил, что папу задержала полиция. "Он находится в УМВД России по городу Петрозаводску. Основание - листовки про митинги Навального и Дмитриева, которые были у него в сумке". Сегодня в 14.00 на Студенческом бульваре Трунов собирался принять участие в пикете поддержку арестованного руководителя "Мемориала" Юрия Дмитриева.

В МВД Карелии до сих пор не прокомментировали данную ситуацию.