06:40, 07 Июня 2017
Сторонники Навального снова выйдут на акцию протеста в Петрозаводске
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Акция протеста пройдет 12 июня в гайд-парке на площади Кирова.
В День России сторонники оппозиционера Алексея Навального проведут всероссийскую акцию протеста против коррупции "Требуем ответов!". Она состоится в разных городах, в том числе, и в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе поддержки Навального за выдвижение его кандидатом в президенты.
Проведение акции запланировано в гайд-парке на площади Кирова (у входа в Музыкальный театр) 12 июня с 14 до 18 часов.
Заметим, что организаторы акции заранее дают советы, как себя вести и что делать, если участников начнут задерживать, как это было 26 марта (когда проводилась первая антикоррупционная акция сторонников Навального).
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