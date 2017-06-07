Сторонники Навального снова выйдут на акцию протеста в Петрозаводске

Акция протеста пройдет 12 июня в гайд-парке на площади Кирова.

В День России сторонники оппозиционера Алексея Навального проведут всероссийскую акцию протеста против коррупции "Требуем ответов!". Она состоится в разных городах, в том числе, и в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе поддержки Навального за выдвижение его кандидатом в президенты.

Проведение акции запланировано в гайд-парке на площади Кирова (у входа в Музыкальный театр) 12 июня с 14 до 18 часов.

Заметим, что организаторы акции заранее дают советы, как себя вести и что делать, если участников начнут задерживать, как это было 26 марта (когда проводилась первая антикоррупционная акция сторонников Навального).