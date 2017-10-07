Сторонники Навального в Петрозаводске сегодня выйдут на пикет в его поддержку

Участники акции соберутся в 18 часов в гайд-парке на площади Кирова.

В субботу, 7 октября, в 18 часов в гайд-парке между зданием Музыкального театра и памятником Кирову на одноименной площади состоится акция в поддержку кампании Алексея Навального, сообщили его сторонники в группе "Команда Навального. Петрозаводск".

По словам организаторов, согласовать с мэрией пикетирование на другой площадке им не удалось, поэтому они решили провести акцию в гайд-парке, где согласование не требуется, если участников пикетирования менее 100 человек.

На пикете они хотят выразить свой протест и потребовать немедленно освободить Алексея Навального и начальника его штаба Леонида Волкова, которые 2 октября получили 20 суток ареста и в настоящее время находятся за решеткой.

"Приходите с плакатами и флагами, приводите друзей, родственников, коллег - всех, кто понимает, что без политической конкуренции невозможно добиться позитивных изменений в стране", - призвали петрозаводские "навальновцы" своих сторонников.