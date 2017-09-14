Страдающего алкоголизмом жителя Карелии лишили водительских прав, пока он сидел в колонии

В Пряжинском районе пристрастие к алкоголю способствовало лишению водительских прав местного жителя, который за руль и не садился, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что один из местных жителей страдает синдромом зависимости от алкоголя, нуждается в медицинской реабилитации и лечении, но при этом обладает правом управления транспортными средствами категории "В".

Прокуратура направила в районный суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами на основании имеющегося в его распоряжении водительского удостоверения.

На момент рассмотрения гражданского дела ответчик уже находился в местах лишения свободы за совершенное в состоянии алкогольного опьянения преступление.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.