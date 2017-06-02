"Странный" мусорный контейнер на Кукковке перенесут в менее заметное место

Контейнер для пластиковых отходов, установленный неподалеку от остановки на улице Ровио в Петрозаводске и возмутивший своим видом некоторых жителей, перенесут в менее заметное место.

Ранее читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию снимки, "странного" мусорного контейнера у дома 20 по улице Ровио.

"В самом центре Кукковки поставили клетку, и она постепенно заполняется бутылками и пакетами. Выглядит все, мягко говоря, неэстетично", - отметил он.

"Столица на Онего" попросила городскую администрацию прокомментировать ситуацию с контейнером.

Нам сообщили, что установлен он был "ТСЖ "Ровио, 20" на придомовой территории". Ничего незаконного в действиях ТСЖ в данном случае нет, отметили в мэрии. Вместе с тем специалисты управления экологии связались с товариществом собственников жилья и предложило переставить контейнер в менее заметное место, например, во двор. В ТСЖ пообещали подумать над решением вопроса.