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14:28, 26 Июня 2017

Страшная трагедия на Ладожском озере превратилась в шоу а-ля "Голодные игры"

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Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

Страшная трагедия на Ладожском озере, которая всю прошлую неделю гремела во всех СМИ, ожидаемо превратилась в шоу а ля "Голодные игры". С теми же составляющими – кто-то погибает, а кто-то наблюдает, возмущается, переживает. Некой лакмусовой бумажкой этой жуткой забавы традиционно стала малаховская "Пусть говорят". Иногда кажется, что трагедии происходят, чтобы попасть на это шоу. Даже родители погибших на Ладоге детей отправились на передачу.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-06-26 18:56:36
Ток шоу заменили мать родную
Все наизнанку для. страстей.
Еще спасатели всех ищут и спасают?
В прямом эфире параллельно судный день!

По сути не затронуты вопросы
Как взрослые непьющие юнцы
Без спас жилетов оттолкнули в море лодку
И кто по жизни учит их - раз так они глупы?!

Не названы фамилии пылав средств хозяев!
Не названы директора., учителя по ОБЖ!
И в результате только шоу получаем
И лагеря закрыты для взросления детей!






Неравнодушный
2017-06-26 16:32:11
Есть ещё надежда, рановато песни эти козлиные зазвучали. Жить людям совсем скучно стало, что ли?
Zim
2017-06-26 18:39:53
Неравнодушный, а может раз хлеба меньше, то зрелещ нужно больше?
Неравнодушный
2017-06-26 19:29:00
Zim, возможно. Лично для меня лучшим зрелищем стало бы чудесное спасение этих неразумных детей.
User
2017-06-26 14:42:41
"Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды."(с)Йозеф Геббельс
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