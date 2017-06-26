14:28, 26 Июня 2017
Страшная трагедия на Ладожском озере превратилась в шоу а-ля "Голодные игры"
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Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Страшная трагедия на Ладожском озере, которая всю прошлую неделю гремела во всех СМИ, ожидаемо превратилась в шоу а ля "Голодные игры". С теми же составляющими – кто-то погибает, а кто-то наблюдает, возмущается, переживает. Некой лакмусовой бумажкой этой жуткой забавы традиционно стала малаховская "Пусть говорят". Иногда кажется, что трагедии происходят, чтобы попасть на это шоу. Даже родители погибших на Ладоге детей отправились на передачу.
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