Страсть к чужим автомобилям довела петрозаводчанина до "уголовки"

Петрозаводчанин за несколько дней июня стал фигурантом двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 12 июня был совершен угон автомобиля "ВАЗ-21099" в Петрозаводске в микрорайоне Октябрьский. Как установили полицейские, молодой человек катался со своими знакомыми недалеко от места происшествия и в один момент, заметив "Ладу", решил продолжить поездку на чужом авто. Открыв заднюю форточку транспортного средства, злоумышленник проник внутрь и завел двигатель. Проехав пару дворов, гражданин бросил машину.

Несмотря на отсутствие свидетелей и видеозаписей, личность подозреваемого была установлена. Им оказался 19-летний петрозаводчанин, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Через несколько дней поступило заявление о хищении из автомобиля "ВАЗ-2115" навигатора, бортового компьютера и колонок. Происшествие было зафиксировано в микрорайоне Перевалка.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен тот же самый молодой человек. Транспортное средство было оставлено не под сигнализацией.

В настоящее время по признакам составов преступления возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде.