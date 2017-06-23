Строительные компании Карелии заподозрены в сговоре на госзакупках

УФАС по Карелии выявило признаки картельных сговоров в действиях участников 8 аукционов на выполнение строительно-ремонтных работ в ряде лечебных учреждений региона.

"По мнению антимонопольного органа, достигнутые антиконкурентные соглашения между участниками, позволили им выигрывать вышеуказанные аукционы с минимальным снижением цены-от 0,5 до 2% начальной (максимальной) цены контрактов", - говорится в сообщении УФАС.

Управлением возбуждено дело в отношении 5 компаний.

Что это за компании, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".