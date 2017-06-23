13:12, 23 Июня 2017
Строительные компании Карелии заподозрены в сговоре на госзакупках
По теме
Загрузка...
УФАС по Карелии выявило признаки картельных сговоров в действиях участников 8 аукционов на выполнение строительно-ремонтных работ в ряде лечебных учреждений региона.
"По мнению антимонопольного органа, достигнутые антиконкурентные соглашения между участниками, позволили им выигрывать вышеуказанные аукционы с минимальным снижением цены-от 0,5 до 2% начальной (максимальной) цены контрактов", - говорится в сообщении УФАС.
Управлением возбуждено дело в отношении 5 компаний.
Что это за компании, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
16.06.2017, 13:44
21.06.2017, 14:51
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 11:44
Политкухня
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
21.06.2017 16:20
21.06.2017 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
21.06.2017 12:47
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
Медиа
21.06.2017 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?
Комментарии