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13:12, 23 Июня 2017

Строительные компании Карелии заподозрены в сговоре на госзакупках

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УФАС по Карелии выявило признаки картельных сговоров в действиях участников 8 аукционов на выполнение строительно-ремонтных работ в ряде лечебных учреждений региона.

"По мнению антимонопольного органа, достигнутые антиконкурентные соглашения между участниками, позволили им выигрывать вышеуказанные аукционы с минимальным снижением цены-от 0,5 до 2% начальной (максимальной) цены контрактов", - говорится в сообщении УФАС.

Управлением возбуждено дело в отношении 5 компаний.

Что это за компании, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
majan
2017-06-23 14:17:49
Кто -то, когда-то сомневался что это было по другому ?
Теперь перед выборами косят опять под борьбу с Димонами.
Старая пластинка !
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