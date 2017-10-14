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Новости. Общество
14:37, 14 Октября 2017

Строительство дороги грозит затопить парк "Зеленый берег" и лес около ЖК "Город солнца"

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Жители Перевалки пожаловались властям Петрозаводска на затопленные и заболоченные территории из-за стройки, сообщает мэрия.

Об этом заявила инициативная группа жильцов ЖК "Город солнца" председателю комитета ЖКХ Юлии Мизинковой в День единого приема граждан в администрации Петрозаводска. По словам петрозаводчан, в настоящее время происходит искусственное заболачивание территории жилищного комплекса из-за идущего рядом строительства.

"Вода скапливается в сквере "Города Солнца", происходит размытие корневой системы, деревья гибнут. Если не внести изменений в проектную документацию строительства дороги рядом с домами, то пострадает уже не только наш сквер, но и расположенный ниже парк "Зеленый берег", - сказал один из жильцов дома на улице Софьи Ковалевской Федор Мавричев.

Мизинкова пообещала детально обсудить проблему со специалистами и представителями республиканской власти и строительных организаций.

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