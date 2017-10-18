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Новости. Общество
12:37, 18 Октября 2017
фото: мэрия Петрозаводска

Строительство нового Соломенского моста ведется с опережением графика, сообщили в мэрии

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Новый мост для переправы через Логмозерский пролив может быть готов к установке уже через месяц, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Строительство идет с опережением графика. Уже сварено 60 погонных метров корпуса – пять секций по 12 метров. Остальные части раскроены и обработаны", - рассказал председатель городского комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.


фото: мэрия Петрозаводска

По предварительной информации, новый мост будет готов к установке в период с 15 по 20 ноября. До этого срока рабочие Онежского судотроительно-судоремонтного завода должны спустить судно на воду и провести его ходовые испытания. Сборка наплавного моста ведется под контролем специалистов Российского Речного регистра и сотрудников мэрии, отмечают в городской администрации.


фото: мэрия Петрозаводска

Секции, с которых началась сборка корпуса, уже покрыли антикоррозийными составами изнутри и снаружи. Цвет нового моста – серо-зеленый.

Переправу хотят оборудовать современным освещением и видеокамерами.

"До 15 ноября будут произведены работы по берегоукреплению в районе Соломенской переправы. Старую будку охраны, которая сейчас стоит на берегу, заменим на современный строительный вагончик. Пост охраны, а также щит электроснабжения и пульт управления будут находиться там. По проекту судно оборудовано опорами электроосвещения, разводка кабелей сделана внутри корпуса. Помимо этого на переправе установят четыре камеры видеонаблюдения, запись с которых будет вестись в постоянном режиме", - отметил Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, новый наплавной мост будет представлять собой судно с длиной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Согласно проекту, разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.

Напомним, сейчас в Соломенном функционирует временная переправа, установленная военными рядом со старым мостом. Последний открыт только для пешеходов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-18 13:02:14
В Крым хороший мост сделали, а тут наплавной. Надолго ли?
Хаос
2017-10-18 12:45:57
Сколько лет не могли принять решение, а тут за 5 месяцев решили все сразу сделать.
Нет, все так не закончится, что то уйдет под воду.
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