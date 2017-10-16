Строительство жилья в Карелии сократилось на треть

В республике строительство жилья по сравнению с 2016 годом сократилось на 29%.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-сентябре 2017 года составила 127,5 тысяч. кв. метров, сообщают "Вести Карелии".

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