Сценарист сериала "Ранетки" снимает эпизоды нового фильма в колонии Карелии

В Сегеже начались съемки художественного фильма "Простой карандаш" при поддержке Министерства культуры России.

Как рассказали в УФСИН Карелии, режиссер и автор сценария - неоднократный призер кинофестивалей и кинофорумов в различных номинациях Наталья Назарова. Она, в частности, написала сценарии к сериалу "Ранетки" и фильму Кирилла Серебренникова "Измена".

Часть эпизодов будут сняты в ИК-7 и СИЗО – 2. По замыслу режиссера, главная героиня фильма навещает в колонии мужа – художника, которого осудили за бурную либеральную деятельность.

Съемки в Сегеже продлятся до 7 ноября, работу над фильмом планируется закончить в 2018 году.

Актерский состав фильма состоит из актеров набирающих популярность в главных ролях Надежда Горелова и Владимир Мишуков.

Действие фильма разворачивается в небольшом рабочем поселке, рядом с фабрикой по производству карандашей. Интеллигентная девушка Антонина, художница из Петербурга, приезжает в поселок и устраивается работать в школу простым учителем рисования. На новом месте жительства она попадает в новую для себя среду.

В школе учатся дети простых рабочих фабрики. Антонина начинает учить детей рисованию с помощью самого простого и доступного для них инструмента - простого карандаша. Она показывает детям, какие волшебные вещи, способен творить этот незатейливый предмет. Тот самый, который производят на фабрике их родители. Эта история о том, что "и один в поле воин". Именно хрупкая Антонина из большого города становиться спасательным кругом для детей поселка. Для Антонины высшей ценностью является человек.