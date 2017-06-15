Студент из Петрозаводска будет чистить от мусора арктический шельф

В Карелии открылся сезон студенческих трудовых отрядов, сообщает республиканский Центр молодежи.

В этом году трудиться будут более 250 студентов.

"В их числе есть и те, для кого сезон 2017 года станет уже пятым: Арсений Сунгуров и Анатолий Агапитов – заслуженные "ветераны" движения. В этом году Арсений Сунгуров в составе сводного студенческого отряда отправится на острова Земли Франца-Иосифа для уборки арктического шельфа от мусора", - рассказали в центре.

Летом молодежь также будет работать вожатыми в детских лагерях и всероссийских детских центрах в Анапе и Крыму. Студотряды отправятся на остров Кижи, а также будут трудиться на строительстве Перинатального центра и Президентского кадетского училища в Петрозаводске.