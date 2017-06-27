Студента ПетрГУ будут судить за наркотики

В городской суд Петрозаводска поступило уголовное дело студента ПетрГУ, обвиняемого в пособничестве в приобретении наркотиков.

Согласно материалам дела, весной этого года юноша "совершил пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере".

"Он же в кармане куртки хранил наркотическое средство в значительном размере до момента задержания его сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте", - отметили в суде.