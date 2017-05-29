Студентам Карелии вернули социальные стипендии

Поручение врио главы республики было исполнено оперативно.

На встрече со студентами Петрозаводского госуниверситета 28 апреля врио главы республики дел поручение разобраться с социальными стипендиями, которые карельские студенты не получали уже в течение года.

Поручение было выполнено оперативно – уже с июля студенты смогут обращаться за соответствующими справками в органы соцзащиты и с сентября получать социальную стипендию.

- Это крайне важно для студентов, стипендию смогут получать не только студенты вузов, но и учащиеся профтехобразования, среди которых очень большое количество социально незащищенных, - рассказала заместитель премьер-министра Карелии Лариса Подсадник. – Было очень много обращений студентов - и в правительство, и в Законодательное собрание, но вопрос не решался. После того, как на встрече студенты напрямую обратились к руководителю республики Артуру Парфенчикову, он тут же дал мне прямое поручение проработать вопрос. На сегодняшний день поручение выполнено. Вносятся изменения в программу адресной социальной помощи, после того, как они будут внесены, - а это должно произойти к июлю, - студенты смогут обращаться за справками в социальные органы. На основании этих справок с сентября они смогут получать стипендию.

По словам Ларисы Подсадник, эту стипендию студенты будут получать вне зависимости от успеваемости. Обычная студенческая стипендия назначается тем, кто учится на бесплатной основе и имеет определенные успехи в успеваемости.

- Студенты сегодня непросто живут в материальном плане, и такая поддержка для них очень важна, - сказала заместитель премьер-министра. – Для студентов вузов социальная стипендия будет составлять около 3,5 тысяч рублей, это выше академической стипендии, для учащихся профтехобразования сумма будет меньше.

Сколько точно в республике наберется получателей таких стипендий – пока сказать сложно, но их будет не одна тысяча. Право на получение социальной стипендии будут иметь те студенты, чьи семьи не достигают определенной материальной планки. Требования к получателям достаточно жесткие, необходимо будет предоставить большой список документов.

Деньги на эти стипендии, по словам Подсадник, у вузов есть. В республиканском бюджете также предусмотрена небольшая сумма, которая пойдет на адресную социальную помощь. То есть малоимущие студенты будут получать дополнительно по 50 рублей от республики и смогут получить справку, которая предоставит им право на социальную стипендию.

В России не так много регионов, которые решились пойти на такой шаг, отметила Лариса Подсадник, и Карелия находится в авангарде.