06:39, 27 Июня 2017
Студентов привлекут к строительству перинатального центра в Петрозаводске
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Студенческие отряды примут на работу для строительства президентского кадетского корпуса и республиканского перинатального центра, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии.
Планируется, что в перинатальном центре в Петрозаводске будет задействован региональный строительный отряд, состоящий из 30 карельских студентов. Для работы на строительстве кадетского корпуса сформируют межрегиональный строительный отряд, куда войдут 120 студентов из Санкт-Петербурга, Архангельской области, Республики Коми, Алтайского края.
Всего в летний период участниками карельских студенческих отрядов станут 258 юношей и девушек, которые будут трудиться на строительстве и благоустройстве, а также вожатыми в детских лагерях.
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