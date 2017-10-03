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Новости. Общество
14:29, 03 Октября 2017

Су-35С войдут в боевой состав эскадрильи авиационного полка в Карелии

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Пара истребителей Су-35С войдут в боевой состав эскадрильи авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Карелии.

Как пишет "АвиаПорт", об этом сообщил временно исполняющий обязанности командира смешанной авиационной дивизии округа, полковник Роман Костенюк.

"В настоящее время летный и технический состав прибыл на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре для проверки двигателей, основных систем и подготовки к перелету, - сказал полковник Роман Костенюк. - Новейшие истребители пополнят парк боевых машин эскадрильи на аэродроме Бесовец, и в ближайшее время летчики приступят к первым учебно-тренировочным полетам".

Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения. Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис". Данные двигатели позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, тем самым приближая Су-35С к авиатехнике пятого поколения.

Отметим, что гвардейский истребительный авиационный полк смешанной авиационной дивизии Западного военного округа стал первой "линейной" частью на Западе России, получившей эти самолеты.

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