Суббота 24 июня — День открытых дверей на Древлянке-8

Готовые квартиры уже в июле! Новые планировки от 1 500 000 рублей.

Приглашаем всех на День открытых дверей в Чистый город.

Каждому посетителю предоставится возможность лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры с удобными планировками в строящихся и готовых домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и выгодных предложениях.

Ждем вас 24 июня с 10 до 16 часов на Дне открытых дверей!

Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99

Подробности на сайте: neo-city.ru.

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