09:32, 21 Июня 2017
Суббота 24 июня — День открытых дверей на Древлянке-8
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Готовые квартиры уже в июле! Новые планировки от 1 500 000 рублей.
Приглашаем всех на День открытых дверей в Чистый город.
Каждому посетителю предоставится возможность лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры с удобными планировками в строящихся и готовых домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и выгодных предложениях.
Ждем вас 24 июня с 10 до 16 часов на Дне открытых дверей!
Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99
Подробности на сайте: neo-city.ru.
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