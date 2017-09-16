08:45, 16 Сентября 2017
Суббота в Карелии будет дождливой
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По прогнозу карельского Гидрометцентра, 16 сентября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.
Сегодня днем в районах Карелии пройдут небольшие, местами умеренные осадки.
Ветер западных направлений; на севере - северо-восточный умеренный. На юге возможны порывы до сильного.
Температура воздуха составит +7, +12, на юге до +15 градусов.
В Петрозаводске временами дождь.
Утром возможен сильный ветер.
Столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов.
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