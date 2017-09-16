Суббота в Карелии будет дождливой

По прогнозу карельского Гидрометцентра, 16 сентября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.

Сегодня днем в районах Карелии пройдут небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер западных направлений; на севере - северо-восточный умеренный. На юге возможны порывы до сильного.

Температура воздуха составит +7, +12, на юге до +15 градусов.

В Петрозаводске временами дождь.

Утром возможен сильный ветер.

Столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов.