Суд арестовал имущество руководства Управтодора Карелии

Петрозаводский городской суд арестовал "Мерседес" и две квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежащие замначальника Управления автомобильных дорог по Карелии Игорю Новокшонову.

Петрозаводский городской суд принял решение об аресте двух квартир в Санкт-Петербурге и "Мерседеса" (по нашим данным, бизнес-класса), принадлежащих заместителю начальника Управления автомобильных дорог по Карелии Игорю Новокшонову.

В ночь на 30 мая карельские силовики задержали его на съемной квартире в Петрозаводске, а начальника управления Алексея Никитина – в его квартире в городе на Неве, откуда оба они приехали в карельскую столицу при губернаторе Александре Худилайнене.

Никитин и Новокшонов обвиняются в получении крупных взяток от определенных, преимущественно, петербургских фирм.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".