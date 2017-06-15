Суд арестовал имущество руководства Управтодора Карелии

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16:48, 15 Июня 2017

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Петрозаводский городской суд арестовал "Мерседес" и две квартиры в Санкт-Петербурге, принадлежащие замначальника Управления автомобильных дорог по Карелии Игорю Новокшонову.

Петрозаводский городской суд принял решение об аресте двух квартир в Санкт-Петербурге и "Мерседеса" (по нашим данным, бизнес-класса), принадлежащих заместителю начальника Управления автомобильных дорог по Карелии Игорю Новокшонову.

В ночь на 30 мая карельские силовики задержали его на съемной квартире в Петрозаводске, а начальника управления Алексея Никитина – в его квартире в городе на Неве, откуда оба они приехали в карельскую столицу при губернаторе Александре Худилайнене.

Никитин и Новокшонов обвиняются в получении крупных взяток от определенных, преимущественно, петербургских фирм.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-06-15 17:21:54
Поделом прохиндеям, да только кем их теперь заменить? Скорее всего, от дорог придётся отказаться и возвратиться к тропам.
Гарик
2017-06-15 17:01:14
СК молодцы ,сработали четко
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